Алберто пройдет медосмотр для «Зенита» в январе. Сумма трансфера – более 20 миллионов (Вене Касагранде)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перейдет в «Зенит».
По информации журналиста Вене Касагранде, клуб из Петербурга заплатил за 20-летнего бразильца более 20 миллионов евро. Он пройдет медосмотр для «Зенита» в январе.
Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что Алберто останется в клубе до лета.
- «Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.
- В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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Источник: твиттер Вене Касагранде
Бразильский футбольный журналист и блогер. Аудитория в твиттере - более 547 тысяч подписчиков.