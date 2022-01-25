Алберто пройдет медосмотр для «Зенита» в январе. Сумма трансфера – более 20 миллионов (Вене Касагранде)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перейдет в «Зенит».

По информации журналиста Вене Касагранде, клуб из Петербурга заплатил за 20-летнего бразильца более 20 миллионов евро. Он пройдет медосмотр для «Зенита» в январе.

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что Алберто останется в клубе до лета.

«Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы