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    Президент «Интернасьонала» – о переходе Алберто в «Зенит»: «Договорились с семьей Юри, что он останется до лета»

    Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос высказался о возможном переходе нападающего Юри Алберто в «Зенит» за 20 миллионов евро.

    «Мы оцениваем предложение. Не хотим, чтобы Юри уходил сейчас. Мы договорились с командой и его семьей, что он останется как минимум до лета», – сказал Барселлос.

    • «Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.
    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57134

      portero 2 часа назад

      Что там Медвед рычал про лето зима, опять не курсе?

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