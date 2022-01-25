Президент «Интернасьонала» – о переходе Алберто в «Зенит»: «Договорились с семьей Юри, что он останется до лета»

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос высказался о возможном переходе нападающего Юри Алберто в «Зенит» за 20 миллионов евро.

«Мы оцениваем предложение. Не хотим, чтобы Юри уходил сейчас. Мы договорились с командой и его семьей, что он останется как минимум до лета», – сказал Барселлос.

«Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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