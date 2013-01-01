Президент «Интернасьонала» – о переходе Алберто в «Зенит»: «Договорились с семьей Юри, что он останется до лета»

Что там Медвед рычал про лето зима, опять не курсе?
Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос высказался о возможном переходе нападающего Юри Алберто в «Зенит» за 20 миллионов евро.
«Мы оцениваем предложение. Не хотим, чтобы Юри уходил сейчас. Мы договорились с командой и его семьей, что он останется как минимум до лета», – сказал Барселлос.
- «Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.
- В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды