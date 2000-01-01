Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Зенит» и «Интернасьонал» договорились о трансфере Алберто за 20 миллионов (Globo)

    «Зенит» согласовал с «Интернасьоналом» трансфер нападающего Юри Алберто.

    По информации Globo, стороны договорились о переходе 20-летнего бразильца за 20 миллионов евро. Если один из клубов откажется от сделки, ему придется заплатить штраф.

    «Интернасьонал» хочет оставить Алберто до лета. «Зенит» готов улучшить предложение, чтобы подписать нападающего зимой.

    Бразильцы также хотят сохранить 10% прав на Алберто в случае его перепродажи. «Зенит» выступает против.

    • «Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.
    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3348

      Axe111 32 минуты назад

      О Боже.....очередной позор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3142

      ААМ 1 час назад

      Главное отбить деньги и показать игру. О 40 млн евро чистой прибыли, как от Халка, мечтать не следует. Но как знать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +735

      вальтер79 1 час назад

      брать зимой однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14508

      KLIM777 1 час назад

      Такой политика клуба и должна быть. Покупать молодых, с надеждой на прокачку и на перепродажу. А не васьков типо Сергеева.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18593

      derrik2000 > KLIM777 54 минуты назад

      "Покупать молодых, с надеждой на прокачку"

      Как говорится, надежда умирает последней.
      )))

      "А не васьков типо Сергеева."

      А чем Сергеев-то плох?
      Даже если будет львиную долю матча бестолково бегать, но при этом забивать 1-2 гола, что - не нужен?
      Хотя в чём-то ты прав: Сергееву, по моему мнению, для того, чтобы раскрыться нужен КОЛЛЕКТИВ единомышленников, а НЕ КЛУБОК оных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18593

      derrik2000 2 часа назад

      Был дефицит времени: не посмотрел на этого Альберто в бразильском чемпионате.
      Ну, если селекционный отдел Зенита считает, что нужен, то пусть покупает.
      Хотя, конечно, сомневаюсь, что будет КАК Азмун или ЛУЧШЕ Азмуна.
      Турок начинал под руководством Бердыева, уже "притёрся" в нашем чемпионате. Пэтому ему легче дался переезд в Питер.
      Ну, да ладно...
      Посмотрим и на этого...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11585

      Fusballer > derrik2000 1 час назад

      Какой турок? Азмун иранец, ну или туркмен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18593

      derrik2000 > Fusballer 1 час назад

      Ну иранец, или туркмен, или турок: какая разница?
      Всё оттедова.
      Мне Азмун вообще не интересен, хоть и неплохой для нашего чемпионата нападающий.
      Даже когда на поле выладывается не полностью

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11585

      Fusballer > derrik2000 48 минут назад

      Одно слово - румын.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18593

      derrik2000 > Fusballer 36 минут назад

      )))
      Хотя таких РУМЫОВ, какими в своё время были Мариус Лэкэтуш и Георге Хаджи, думаю, если был бы НОРМАЛЬНЫЙ селекционный отдел у КБ, подписали с удовольствием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      vmonomah17 2 часа назад

      У зенита можно и 30 просить. Дадут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      КУКУШКА > vmonomah17 2 часа назад

      Смело дадут! И дзюба даст(((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6310

      BarStep 2 часа назад

      Как говорят некоторые умные люди..

      "Слухи не комментируем"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Аден 3 часа назад

      пистец карьере, привет бабло. Тепереча игруля станет кАлберто как и клуп в который он переходит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5688

      Semenycch 3 часа назад

      Мне не нравится этот Юри.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      КУКУШКА > Semenycch 2 часа назад

      Мало ли что тебе не нравится,рукаку главное нравится((((!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      qawzsexdr 3 часа назад

      Сочинения журналистов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru