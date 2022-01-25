«Зенит» и «Интернасьонал» договорились о трансфере Алберто за 20 миллионов (Globo)

«Зенит» согласовал с «Интернасьоналом» трансфер нападающего Юри Алберто.

По информации Globo, стороны договорились о переходе 20-летнего бразильца за 20 миллионов евро. Если один из клубов откажется от сделки, ему придется заплатить штраф.

«Интернасьонал» хочет оставить Алберто до лета. «Зенит» готов улучшить предложение, чтобы подписать нападающего зимой.

Бразильцы также хотят сохранить 10% прав на Алберто в случае его перепродажи. «Зенит» выступает против.

«Зенит» готов предложить бразильцу контракт как минимум на 3 года.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы