«Интернасьонал» подтвердил скорый уход Алберто. Его хочет купить «Зенит»

«Интернасьонал» опубликовал официальный комментарий по поводу будущего нападающего Юри Алберто.

«Клуб разрешил форварду Алберто уехать для завершения переговоров. Контракт с нашим клубом игрок отработает до середины года», – говорится в заявлении.

Сообщалось, что 20-летний бразилец перейдет в «Зенит».

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

«Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)