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    «Интернасьонал» подтвердил скорый уход Алберто. Его хочет купить «Зенит»

    «Интернасьонал» опубликовал официальный комментарий по поводу будущего нападающего Юри Алберто.

    «Клуб разрешил форварду Алберто уехать для завершения переговоров. Контракт с нашим клубом игрок отработает до середины года», – говорится в заявлении.

    Сообщалось, что 20-летний бразилец перейдет в «Зенит».

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    «Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

    Источник: твиттер «Интернасьонала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5395

      Давид59 1 час назад

      Всё логично. На замену Азмуну.

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