«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Алберто подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет, это точно. Пока не решен вопрос, когда он перейдет – зимой или летом. Шансы есть, что перейдет зимой, но они малы», – сообщил «РБ Спорт» источник, максимально приближенный к переговорам.

Алберто может стать игроком «Зенита» в начале февраля.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

«Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

Сегодня Алберто проведет последний матч за «Интернасьонал» (Алекс Баге)