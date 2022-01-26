«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто.
«Алберто подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет, это точно. Пока не решен вопрос, когда он перейдет – зимой или летом. Шансы есть, что перейдет зимой, но они малы», – сообщил «РБ Спорт» источник, максимально приближенный к переговорам.
- Алберто может стать игроком «Зенита» в начале февраля.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
«Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов
Сегодня Алберто проведет последний матч за «Интернасьонал» (Алекс Баге)
Источник: «РБ Спорт»