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    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ-Спорт»)

    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто.

    «Алберто подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет, это точно. Пока не решен вопрос, когда он перейдет – зимой или летом. Шансы есть, что перейдет зимой, но они малы», – сообщил «РБ-Спорт» источник, максимально приближенный к переговорам.

    • Алберто может стать игроком «Зенита» в начале февраля.
    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    «Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

    Сегодня Алберто проведет последний матч за «Интернасьонал» (Алекс Баге)

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +821

      Vitaga 9 минут назад

      длительные контракты кормушка для агентов и клубных менеджеров но не для самого клуба. так дурят владельцев и спонсоров.

      0
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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb > Vitaga 6 минут назад

      аргументы и факты?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb 27 минут назад

      Писали же ,что последнюю игру проведёт на днях....

      1
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      Рейтинг: +57180

      portero > petrucho-spb 25 минут назад

      Да пишут многое, то летом, то сейчас...
      Пока инфа на офсайте не появится, всё это слухи...

      2
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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb > portero 12 минут назад

      а мы как рыбки клюём, делая трафик этому сайту.

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