Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вернулся из отпуска в расположение клуба с лишним весом.
«Из отпуска иранец вернулся с пузиком на пару-тройку килограммов – и полным отсутствием мотивации к тренировкам на сборах. Семак тут же отправил его мотать круги, пока клуб договаривается с бразильским «Интернасьоналем» о переходе Юри Альберто», – написал Иван Карпов в телеграме.
Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Азмун не уйдет из клуба зимой, если ему не найдут замену.
- В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
- В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
- «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
«Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова