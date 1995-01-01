Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вернулся из отпуска в расположение клуба с лишним весом.

    «Из отпуска иранец вернулся с пузиком на пару-тройку килограммов – и полным отсутствием мотивации к тренировкам на сборах. Семак тут же отправил его мотать круги, пока клуб договаривается с бразильским «Интернасьоналем» о переходе Юри Альберто», – написал Иван Карпов в телеграме.

    Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Азмун не уйдет из клуба зимой, если ему не найдут замену.

    • В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

    «Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»

    Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13338

      Cleaner 1 минуту назад

      Азмун: - Какой такой тренировка. Не видишь, я кушаю...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3610

      Черкизовский Кот 31 минуту назад

      Пара-тройка кг? Ну рассмешил!!! Я за двое суток столько могу набрать и за двое суток сбросить. Чего уж говорить о профи, коим является Азмун.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10435

      playsh > Черкизовский Кот 18 минут назад

      Совершенно верно,этот вес является жидкостью,которая легко приходит и уходит,к мышечному весу,тем более к жиру никакого отношению не имеет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23042

      bset > Черкизовский Кот 16 минут назад

      Профи должен в отпуске и набирать, и сбрасывать. К началу тренировочного процесса нужно быть в форме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22451

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Да он в отпуск уходил точно в таком же состоянии. Чего тут выдумывать-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7078

      серега кашин 56 минут назад

      он и в дубле будет номер отбывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Каменный стояк 56 минут назад

      Азмуна можно понять.....ни у одного адекватного футболиста не будет мотивации тренироваться и играть за это гавно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15398

      paracetamol 1 час назад

      Надо выгнать его в иранскую сборную и не пущать обратно, ссылаясь на короновирус! И почему чурки все такие тупые?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru