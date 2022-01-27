Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вернулся из отпуска в расположение клуба с лишним весом.

«Из отпуска иранец вернулся с пузиком на пару-тройку килограммов – и полным отсутствием мотивации к тренировкам на сборах. Семак тут же отправил его мотать круги, пока клуб договаривается с бразильским «Интернасьоналем» о переходе Юри Альберто», – написал Иван Карпов в телеграме.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Азмун не уйдет из клуба зимой, если ему не найдут замену.

В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

«Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

«Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»

Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)