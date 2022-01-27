«Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»

В «Зените» объяснили свой отказ отпускать нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана.

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришeл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаeтся за клубом.

Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму.

Он – игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.

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