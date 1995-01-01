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    «Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»

    В «Зените» объяснили свой отказ отпускать нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана.

    «Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришeл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаeтся за клубом.

    Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму.

    Он – игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.

    • Иранцы пожаловались на «Зенит» в ФИФА.
    • Сообщалось, что Азмун заболел коронавирусом.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Дубина 35 минут назад

      Теперь иранец и паспорт не сможет забрать в бзяните))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5776

      R_a_i_n 1 час назад

      Ясно, понятно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11688

      Fusballer 1 час назад

      В интересах ушлого руководства. Которое решило показать, кто в клубе хозяин.

      2
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