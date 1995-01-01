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    «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

    «Байер» выдал заключение нападающему «Зенита» Сердару Азмуну по результатам медосмотра в немецком клубе.

    «Когда Азмун по собственной инициативе пошел проходить медобследование с «Байером», ему пришло заключение, что ему нельзя две недели тренироваться по медицинским показаниям», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее «Зенит» не отпустил Азмуна в сборную Ирана на матчи отбора ЧМ-2022.

    • В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    «Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10435

      playsh 1 минуту назад

      Выдал заключение и запретил - это разные вещи.После любой легкой простуды анализ крови будет другим,чем у здорового чела,это не значит,что нельзя грузить себя на уровне обычной "лёгкой" тренировки.Байер пока что может рекомендовать.
      А здесь две недели да по полной программе.Чушь какая,газпромбандой надуманная,что бы оправдать наезд на Азмуна.Очередной фейк.

      0
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      Рейтинг: +11690

      Fusballer 1 час назад

      Правильно! Ему бы ещё 15 суток исправительных работ дать, чтобы знал, как против госаппарата идти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2268

      petrucho-spb 1 час назад

      Запретили и нельзя тренироваться две разные вещи. Действующий контакт с Зенитом. Хотя может чего не знаем ,что в договоре написано.

      1
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      Рейтинг: +311

      Беспонтий 1 час назад

      не пить не курить
      и манту не помочить

      2
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      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вместо того чтобы сказать "Спасибо" , на матч-тв по указке Миллера будут из Азмуна делать "врага народа ".
      Придурки !!! Вы его в иностранные агенты ещё запишите. Это актуально в современной России. Страна , где рулят питерские долба...бы.

      3
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      Рейтинг: +3573

      Питерский князь > Alekxei Z. 1 час назад

      Говном запахло, рот закрой.
      Сами разберемся.

      1
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      Рейтинг: +311

      Беспонтий > Alekxei Z. 1 час назад

      какие только не рулили
      и грузинские и хохляцкие и уральские
      итог один
      у себя найдите хоть одного приличного
      тоже тварь на твари

      2
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      Рейтинг: +3934

      neveldomha > Alekxei Z. 1 час назад

      Параноик.

      1
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      Рейтинг: +4344

      Блямба > neveldomha 52 минуты назад

      Не ругайтесь.
      Он хороший дядька.
      Вот когда вмажет неудачно,тогда и начинается...

      1
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      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. > Питерский князь 35 минут назад

      Ублюдок , царёк сгинет , новым будешь приклонятся.
      По другому вы не можете, ссученные !!!

      1
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      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. > Беспонтий 29 минут назад

      Так за 20 лет можно попробывать и других, чего боятся ? Народ ведь их так любит , каждые выборы на УРА.
      Всех приличных ,почему то, или в тюрьму , или за кордон выдавливают, чтобы у вас лизоблюдов складывалось , что если не Он токто ??? Х в пальто. Хуже невозможно уже.
      Сухарики суши и готовь детей своих за царька на фронт отправлять. Вот тогда бл... запоёте.

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      Рейтинг: +311

      Беспонтий > Alekxei Z. 5 минут назад

      мда

      тяжело вам в россии без нагана

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      Рейтинг: +1333

      Bozigit 1 час назад

      Все правильно

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      Рейтинг: +524

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Попадос. И не там, и не здесь. А время для тренировок и восстановления проходит.

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