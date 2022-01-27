«Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

«Байер» выдал заключение нападающему «Зенита» Сердару Азмуну по результатам медосмотра в немецком клубе.

«Когда Азмун по собственной инициативе пошел проходить медобследование с «Байером», ему пришло заключение, что ему нельзя две недели тренироваться по медицинским показаниям», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Зенит» не отпустил Азмуна в сборную Ирана на матчи отбора ЧМ-2022.

В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

«Зенит»: «Тренерский штаб не отпустил Азмуна в сборную Ирана в интересах команды»