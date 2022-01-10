Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», – сказал Медведев.

Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»