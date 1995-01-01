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    Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

    «Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», – сказал Медведев.

    • Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +56247

      portero 6 минут назад

      Азмуну и самому смысла нет, свободным агентом он желает получить хороший подписной бонус...

      0
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      Рейтинг: +4978

      Павелий 17 минут назад

      Т.е. в итоге летом уйдёт свободным агентом, как и Дзюба. Позор менеджменту Зенита!

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