Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»