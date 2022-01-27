«Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

Нападающий «Зенит» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.

По информации Kicker, клуб из Петербурга разрешит иранцу перейти в немецкий клуб зимой, если сможет подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что иранец потерял мотивацию.

Если трансфер Алберто состоится, «Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму.

В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

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