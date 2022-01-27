«Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

Нападающий «Зенит» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.
По информации Kicker, клуб из Петербурга разрешит иранцу перейти в немецкий клуб зимой, если сможет подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что иранец потерял мотивацию.
Если трансфер Алберто состоится, «Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму.
- В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
- В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
- «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
«Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)
Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)
Источник: Kicker