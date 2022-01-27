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  • «Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

«Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

27 января 2022, 15:25
20

Нападающий «Зенит» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.

По информации Kicker, клуб из Петербурга разрешит иранцу перейти в немецкий клуб зимой, если сможет подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что иранец потерял мотивацию.

Если трансфер Алберто состоится, «Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму.

  • В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
  • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
  • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

«Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

Источник: Kicker
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Азмун Сердар Алберто Юри
Комментарии (20)
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Plyash
1643286959
Семак даже что-то считать может,а разве у него есть своё мнение? Да ладно...
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Мортус
1643287529
А если даже не состоится? Неужели полностью разобранный Азмун нужен на данный момент "Зениту"?
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Павелий
1643287941
Будто у самого Серёженьки была и есть мотивация. Пришёл в команду с самым большим бюджетом, самым дорогим составом и неограниченным админресурсом, чтобы поиграть в группе ЛЧ.
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portero
1643291764
Семак начал проявлять жесткость, это радует, надо Азмуна убирать, а то будет изображать видимость игры и прятаться на бровке...
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neveldomha
1643296023
Для того, чтобы остаться легендой клуба, как то Данни, Ломбертс, Халк, уйти нужно красиво, с уважением. Увы, Сердар. Очень жаль.
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Форвард 79
1643296318
Отпустить за так?! Странная политика менджмента Зенита, за 3 ляма в Лион не отдали, а бесплатно иди, ты же потерял мотивацию В дубль отправить на месяцок и сразу же мотивацию найдет А не найдет можно и в дубле на лавке подержать По крайней мере другим наука будет!
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ab15488
1643302559
Не понимаю шумиху вокруг азмуна. Он не тот форвард, который способен создать момент из ничего. По матчам Зенита в ЛЧ видно, что на другом уровне Азмун растворяется на поле. Это не учитывая того, сколько моментов он транжирит. При полузащите в виде Вендел, Клоудиньо, Малком и Сергеев будет забивать не меньше Азмуна. А иранцу желаю удачи в Байере, но настроен весьма скептически.
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Hektor 84
1643468034
Семачиха присосался к бзяниту! Иначе не сможет свою семейку с женой ********** прокормить.
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