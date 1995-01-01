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    «Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

    Нападающий «Зенит» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.

    По информации Kicker, клуб из Петербурга разрешит иранцу перейти в немецкий клуб зимой, если сможет подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что иранец потерял мотивацию.

    Если трансфер Алберто состоится, «Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» за небольшую сумму.

    • В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели («Матч ТВ»)

    Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

    Источник: Kicker

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