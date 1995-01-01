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    Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

    Стали известны 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В плей-офф уже вышли: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

    Сегодня, 8 декабря, определятся последние четыре участника плей-офф ЛЧ.

    На выход в 1/8 финала претендует одна команда из группы E («Барселона» или «Бенфика») и группы F («Аталанта» или «Вильярреал»), а также две команды из группы G («Лилль», «Зальцбург», «Севилья» или «Вольфсбург»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10558

      Fusballer 41 минуту назад

      В группе G все равны, как на подбор.

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