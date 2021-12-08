Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

В плей-офф уже вышли: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Сегодня, 8 декабря, определятся последние четыре участника плей-офф ЛЧ.

На выход в 1/8 финала претендует одна команда из группы E («Барселона» или «Бенфика») и группы F («Аталанта» или «Вильярреал»), а также две команды из группы G («Лилль», «Зальцбург», «Севилья» или «Вольфсбург»).