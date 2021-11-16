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  • Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

16 ноября 2021, 07:34
21

По итогам игрового дня определились еще две сборные, которые будут играть в стыковых матчах отбора ЧМ в марте 2022 года.

Это Италия и Польша, финишировавшие на втором месте в группах C и I соответственно.

Ранее в стыки попали Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Австрия и Чехия.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Италия Португалия Северная Македония Австрия Чехия Шотландия Уэльс Польша Швеция
Комментарии (21)
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Milaninho
1637034944
Наши могут только македонию обыграть и то если звезды сойдутся, но будет Португалия и обновление рекорда
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Из Твери Леха
1637036198
Вот так-да, обделались чемпионы Европы! А Швейцария красавцы.
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Из Твери Леха
1637039735
Что стоит Франции слить финнам, как это сделали Датчане? )
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Fusballer
1637043371
На чемпионаты мира гораздо сложнее попасть, чем на евро. Как же повезло Стасу и ко, что не пришлось пробиваться через отборочные матчи. Иначе не быть всем героями.
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ARSteven89
1637045566
Португалия, Италия, Уэльс, Швеция, да те же Австрия и Чехия сейчас стабильнее по физической форме, нежели наши футболисты. Сейчас, подождите, ещё Мемфиса Депая и компанию осталось в стыках получить и крохотная надежда российского футбола развеется по ветру. 2 из 3х путёвок в Катар уже ясны, если жребий не сведёт Португалию и Италию, то очевидно они сильнее остальных участников плей-офф.
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polt
1637047533
По всему пролетаем как фанера над Катаром.
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andrej-lucevich
1637048181
пипец нашим будет однозначно, главное, не громко проиграть
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Форвард 79
1637051075
Я думаю в первом раунде достанется Уэльс
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JTherry
1637065533
Россия, Португалия, Италия - сеяные, значит, играем на своем поле в первом раунде, а во втором - может быть все что угодно, вплоть до попадания на тех же Италию и Португалию, как пойдет...
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serglider
1637128060
Валера-балабол, только постфактум умный! По идее его надо нахрен гнать из сборной! Да, на фарте выиграли несколько важных матчей, а игры как не было так и нет... Наследие овцевода душит команду, а Валера продолжатель "славных" традиций Черчесова и пока не разорвем этот порочный круг, так и будем вертеться вокруг до около нужного нам результата.
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