Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

По итогам игрового дня определились еще две сборные, которые будут играть в стыковых матчах отбора ЧМ в марте 2022 года.

Это Италия и Польша, финишировавшие на втором месте в группах C и I соответственно.

Ранее в стыки попали Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Австрия и Чехия.