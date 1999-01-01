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    Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

    По итогам игрового дня определились еще две сборные, которые будут играть в стыковых матчах отбора ЧМ в марте 2022 года.

    Это Италия и Польша, финишировавшие на втором месте в группах C и I соответственно.

    Ранее в стыки попали Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Австрия и Чехия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22073

      bset 3 минуты назад

      Италия и Португалия удивили. Путевок всего 3. Скорей всего, эти две сборные заберут 2 из 3. А теперь посмотрим на оставшиеся команды и подумаем, является ли Россия лучшей среди них))

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