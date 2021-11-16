Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

По итогам игрового дня определились еще две сборные, которые будут играть в стыковых матчах отбора ЧМ в марте 2022 года.
Это Италия и Польша, финишировавшие на втором месте в группах C и I соответственно.
Ранее в стыки попали Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Австрия и Чехия.
- Во вторник вечером станут известны оставшиеся два участника стыковых матчей.
- Одну путевку разыграют Украина и Финляндия, вторую – Нидерланды, Турция и Норвегия.
- Жеребьевка стыков запланирована на 26 ноября.
Источник: «Бомбардир»