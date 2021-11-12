Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира

Завершились четыре матча 13-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022.

Сборная Бразилии с минимальным счетом победила Колумбию (1:0) на своем поле и вышла на чемпионат мира за пять туров до конца отборочного турнира.

Сборная Чили обыграла Парагвай на выезде (1:0) и поднялась на четвертую строчку в отборе.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур

Бразилия – Колумбия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Пакета, 72.

Парагвай – Чили – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Э. Сильва (автогол), 56.

Перу – Боливия – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Лападула, 9; 2:0 – Куэва, 31; 3:0 – Пенья, 39.

Эквадор – Венесуэла – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хинкапи, 41.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022