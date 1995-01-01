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    Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира

    Завершились четыре матча 13-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022.

    Сборная Бразилии с минимальным счетом победила Колумбию (1:0) на своем поле и вышла на чемпионат мира за пять туров до конца отборочного турнира.

    Сборная Чили обыграла Парагвай на выезде (1:0) и поднялась на четвертую строчку в отборе.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур

    Бразилия – Колумбия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пакета, 72.

    Парагвай – Чили – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Э. Сильва (автогол), 56.

    Перу – Боливия – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лападула, 9; 2:0 – Куэва, 31; 3:0 – Пенья, 39.

    Эквадор – Венесуэла – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хинкапи, 41.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jioo78 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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