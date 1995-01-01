Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Завершились четыре матча 13-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022.
Сборная Бразилии с минимальным счетом победила Колумбию (1:0) на своем поле и вышла на чемпионат мира за пять туров до конца отборочного турнира.
Сборная Чили обыграла Парагвай на выезде (1:0) и поднялась на четвертую строчку в отборе.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур
Бразилия – Колумбия – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Пакета, 72.
Голы: 0:1 – Э. Сильва (автогол), 56.
Голы: 1:0 – Лападула, 9; 2:0 – Куэва, 31; 3:0 – Пенья, 39.
Эквадор – Венесуэла – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хинкапи, 41.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022