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Перу - Боливия

12.11.2021, Пятница, 05:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур Перу - Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
5 тур
10 октября, воскресенье 23:00 Боливия 1:0 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 2 тур
19 июня, среда 00:30 Боливия 1:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 05:15 Перу 2:1 Боливия
7 тур
1 сентября, четверг 23:00 Боливия 0:3 Перу
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
26 июня, пятница 02:30 Боливия 1:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 06:15 Перу 1:1 Боливия
9 тур
12 октября, пятница 23:59 Боливия 1:1 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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