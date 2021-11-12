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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Боливия
Перу - Боливия: обзор матча 12 ноября 2021
Перу
12.11.2021, пятница, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
9'
Д. Лападула
31'
К. Куэва
39'
С. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Боливия
Замена
Г. Коста
️️️️
А. Каррильо
85'
Замена
О. Калькатерра
️️️️
С. Пенья
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Куэва
80'
78'
Замена
Б. Миранда
️️️️
М. Морено
72'
Замена
Ф. Сауседо
️️️️
Ф. Гонсалес
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Д. Лападула
69'
62'
Замена
В. Абрего
️️️️
Р. Вака
62'
Замена
М. Энумба
️️️️
Д. Бехарано
61'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
М. Трауко
50'
Замена
Л. Абрам
️️️️
А. Калленс
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Пенья
39'
Желтая карточка
К. Куэва
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Куэва
Пас отдал
М. Трауко
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Габриэль Коста
ЛВ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
20
Джон Гарсия
АП
9
Виктор Абрего
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Галлезе
6
Трауко
22
Калленс
15
Рамос
13
Тапиа
10
Гонсалес
10
Куэва
10
Пенья
18
Каррильо
9
Лападула
17
Адвинкула
4-5-1
1
Лампе
21
Сагредо
5
Хусино
2
Кинтерос
8
Бехарано
7
Арсэ
8
Вильярроэль
15
Гонсалес
10
Вака
6
Хустиниано
9
Морено
22
Калленс
2
Абрам
2
Абрам
22
Калленс
10
Пенья
18
Калькатерра
18
Калькатерра
10
Пенья
10
Куэва
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Куэва
18
Каррильо
16
Коста
16
Коста
18
Каррильо
9
Лападула
10
Фарфан
10
Фарфан
9
Лападула
8
Бехарано
19
Энумба
19
Энумба
8
Бехарано
7
Арсэ
8
Сааведра
8
Сааведра
7
Арсэ
15
Гонсалес
20
Сауседо
20
Сауседо
15
Гонсалес
10
Вака
9
Абрего
9
Абрего
10
Вака
9
Морено
19
Миранда
19
Миранда
9
Морено
Остались в запасе
Перу
Боливия
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
20
Джон Гарсия
АП
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
20
Джон Гарсия
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Перу - Боливия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
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