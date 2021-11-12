Введите ваш ник на сайте

Парагвай - Чили

12.11.2021, Пятница, 02:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур Парагвай - Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
5 тур
11 октября, понедельник 03:00 Чили 2:0 Парагвай
Кубок Америки 2021, группа A
4 тур
25 июня, пятница 03:00 Чили 0:2 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 01:30 Чили 0:3 Парагвай
7 тур
2 сентября, пятница 03:00 Парагвай 2:1 Чили
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 04:10 Парагвай 1:2 Чили
4 тур
16 ноября, среда 03:30 Чили 2:0 Парагвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
...
  • Читайте нас: 