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    Экс-футболисты сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

    Сегодня, 8 ноября, бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку исполнилось 75 лет.

    С юбилеем голландца поздравили экс-игроки национальной команды.

    В записи видеообращения поучаствовали Сергей Семак, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Павел Погребняк, Дмитрий Торбинский, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Сергей Игнашевич.

    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
    • В сентябре тренер объявил о завершении карьеры.

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    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9911

      alex1951 33 минуты назад

      Зачот)))
      Гус Иваныч наверно прослезился....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5513

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Блин, как же круто)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Vitaga 43 минуты назад

      молодцы. радует такое отношение. большая редкость сейчас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3606

      Snek 52 минуты назад

      Ох, Гус Иваныч дожил до почтенного срока!

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