Экс-футболисты сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

Сегодня, 8 ноября, бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку исполнилось 75 лет.

С юбилеем голландца поздравили экс-игроки национальной команды.

В записи видеообращения поучаствовали Сергей Семак, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Павел Погребняк, Дмитрий Торбинский, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Сергей Игнашевич.

С днeм рождения, Гус Иванович! Спасибо за всe, мы вас помним и сильно любимWe wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day pic.twitter.com/GKkYns9DpF