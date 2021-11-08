Экс-футболисты сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

Зачот)))
Гус Иваныч наверно прослезился....
Сегодня, 8 ноября, бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку исполнилось 75 лет.
С юбилеем голландца поздравили экс-игроки национальной команды.
В записи видеообращения поучаствовали Сергей Семак, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Павел Погребняк, Дмитрий Торбинский, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Сергей Игнашевич.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
- В сентябре тренер объявил о завершении карьеры.
С днeм рождения, Гус Иванович! Спасибо за всe, мы вас помним и сильно любимWe wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day pic.twitter.com/GKkYns9DpF— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021