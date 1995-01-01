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    Хиддинк объявил о завершении карьеры

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сообщил о прекращении тренерской деятельности.

    «Я собираюсь остановиться. Окончательно», – сказал 74-летний специалист.

    • Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
    • Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
    • Последним местом работы тренера была сборная Кюрасао.

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    Источник: Voetbal International

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +147

      Nevskij 9 минут назад

      Спасибо за прекрасную карьеру. Да, может знаменательных титулов было не много, но его Голландия-98, Южная Корея-2002 и, особенно, Россия-2008 мне запомнятся на всю жизнь. Именно благодаря таким тренерам и их работе футбол приобретает очарование "игры миллионов".

      0
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      Рейтинг: +980

      Alex Y 32 минуты назад

      Спасибо за бронзу Евро 2008)

      1
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      Рейтинг: +8684

      KOLBIS 46 минут назад

      Насколько помнится не впервые...

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