Хиддинк объявил о завершении карьеры

Спасибо за прекрасную карьеру. Да, может знаменательных титулов было не много, но его Голландия-98, Южная Корея-2002 и, особенно, Россия-2008 мне запомнятся на всю жизнь. Именно благодаря таким тренерам и их работе футбол приобретает очарование "игры миллионов".
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сообщил о прекращении тренерской деятельности.
«Я собираюсь остановиться. Окончательно», – сказал 74-летний специалист.
- Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
- Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
- Последним местом работы тренера была сборная Кюрасао.