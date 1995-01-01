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    Лига Европы. «Марсель» и «Галатасарай» обошлись без голов, «Байер» четырежды забил «Селтику» и другие результаты

    Завершились еще семь матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа E. 2-й тур

    Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция) – 0:0 (0:0)

    Лига Европы. Группа F. 2-й тур

    Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Канга, 64.

    Удаление: Сисиньо, 77 – нет.

    Брага (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эвандер, 19 (с пенальти); 1:1 – Галено, 55 (с пенальти); 2:1 – Орта, 62; 3:1 – Галено, 90+5.

    Удаление: нет – Жуниньо, 84.

    Лига Европы. Группа G. 2-й тур

    Селтик (Шотландия) – Байер (Германия) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хинкапе, 25; 0:2 – Вирц, 35; 0:3 – Аларио, 58 (с пенальти); 0:4 – Адли, 90+4.

    Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фекир, 17; 1:1 – Узуни, 44; 1:2 – Уинго, 76 (в свои ворота); 1:3 – Тельо, 90+5.

    Лига Европы. Группа H. 2-й тур

    Генк (Бельгия) – Динамо (Хорватия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Иванушец, 10; 0:2 – Петкович, 45+3 (с пенальти); 0:3 – Петкович, 67 (с пенальти).

    Удаление: Муньос, 65 – нет.

    Вест Хэм (Англия) – Рапид (Австрия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Райс, 29; 2:0 – Бенрахма, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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