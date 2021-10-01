Лига Европы. «Марсель» и «Галатасарай» обошлись без голов, «Байер» четырежды забил «Селтику» и другие результаты

Завершились еще семь матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа E. 2-й тур
Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция) – 0:0 (0:0)
Лига Европы. Группа F. 2-й тур
Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Канга, 64.
Удаление: Сисиньо, 77 – нет.
Брага (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эвандер, 19 (с пенальти); 1:1 – Галено, 55 (с пенальти); 2:1 – Орта, 62; 3:1 – Галено, 90+5.
Удаление: нет – Жуниньо, 84.
Лига Европы. Группа G. 2-й тур
Селтик (Шотландия) – Байер (Германия) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Хинкапе, 25; 0:2 – Вирц, 35; 0:3 – Аларио, 58 (с пенальти); 0:4 – Адли, 90+4.
Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Фекир, 17; 1:1 – Узуни, 44; 1:2 – Уинго, 76 (в свои ворота); 1:3 – Тельо, 90+5.
Лига Европы. Группа H. 2-й тур
Генк (Бельгия) – Динамо (Хорватия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Иванушец, 10; 0:2 – Петкович, 45+3 (с пенальти); 0:3 – Петкович, 67 (с пенальти).
Удаление: Муньос, 65 – нет.
Вест Хэм (Англия) – Рапид (Австрия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Райс, 29; 2:0 – Бенрахма, 90+4.