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Марсель - Галатасарай

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 2 тур Марсель - Галатасарай
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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