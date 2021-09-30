Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Галатасарай
Марсель - Галатасарай: обзор матча 30 сентября 2021
Марсель
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Галатасарай
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+6
Желтая карточка
В. Салиба
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Дианье
87'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
87'
Замена
К. Люиндама
️️️️
Б. Кутлу
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Арит
80'
72'
Замена
М. Дианье
️️️️
Х. Дервисоглу
72'
Замена
Э. Килинк
️️️️
О. Морутан
65'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
С. Боэ
Замена
А. Милик
️️️️
Б. Дьенг
60'
53'
Желтая карточка
С. Боэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
27
Гонсалес
2
Салиба
14
Перес
14
Лирола
18
Гуйе
6
Гендузи
10
Пайет
77
Арит
7
Ундер
9
Дьенг
4-1-2-2-1
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
23
Маркао
15
ван Анхолт
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
80
Морутан
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
77
Арит
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
77
Арит
9
Дьенг
30
Милик
30
Милик
9
Дьенг
23
Боэ
2
Йедлин
2
Йедлин
23
Боэ
10
Кутлу
27
Люиндама
27
Люиндама
10
Кутлу
80
Морутан
11
Килинк
11
Килинк
80
Морутан
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
45
Дианье
45
Дианье
28
Дервисоглу
Остались в запасе
Марсель
Галатасарай
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Марсель - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Марсель
Галатасарай
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
10:09
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+