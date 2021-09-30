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Брага - Мидтьюлланд

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 2 тур Брага - Мидтьюлланд
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Црвена Звезда 6 3 2 1 6:4 +2 11
2. Брага 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Мидтьюлланд 6 2 3 1 7:7 0 9
4. Лудогорец 6 0 2 4 3:8 -5 2
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