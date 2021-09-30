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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Мидтьюлланд
Брага - Мидтьюлланд: обзор матча 30 сентября 2021
Брага
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
55'
Галено (П)
62'
Р. Орта
90+5'
Галено
19'
Эвандер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Мидтьюлланд
ГОЛ! 3:1!
Галено
90'
+5
Желтая карточка
П. Оливейра
90'
84'
Красная карточка
Жуниньо
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Орта
82'
80'
Желтая карточка
Эвандер
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Мусрати
72'
70'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Р. Онидика
70'
Замена
Маррони
️️️️
Г. Исаксен
ГОЛ! 2:1!
Р. Орта
Пас отдал
М. Гонсалес
62'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Л. Пиазон
61'
55'
Желтая карточка
Жуниньо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Галено
55'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Каштру
46'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Н. Секейра
46'
Пенальти не реализован!
Р. Орта
35'
33'
Желтая карточка
Э. Рафн Олафссон
27'
Желтая карточка
Э. Святченко
Желтая карточка
Т. Са
24'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвандер
Желтая карточка
Д. Лейте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Шикинью
АП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Витинья
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
35
Шарлес
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
6
Секейра
2
Лейте
15
Оливейра
27
Коуто
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
22
Шикинью
12
Пиазон
3-3-3-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
28
Святченко
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
2
Андерссон
11
Исаксен
77
Систо
10
Эвандер
74
Брумадо
6
Секейра
74
Моура
74
Моура
6
Секейра
73
Мусрати
30
Минейро
30
Минейро
73
Мусрати
21
Орта
6
Орта
6
Орта
21
Орта
8
Каштру
9
Гонсалес
9
Гонсалес
8
Каштру
12
Пиазон
45
Медейрос
45
Медейрос
12
Пиазон
25
Онидика
2
Каюсте
2
Каюсте
25
Онидика
11
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
11
Исаксен
Остались в запасе
Брага
Мидтьюлланд
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Брага - Мидтьюлланд
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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