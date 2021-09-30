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Вест Хэм - Рапид

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Трансляция: Матч! Игра Лига Европы, 2 тур Вест Хэм - Рапид
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вест Хэм 6 4 1 1 11:3 +8 13
2. Динамо Зб 6 3 1 2 9:6 +3 10
3. Рапид В 6 2 0 4 4:9 -5 6
4. Генк 6 1 2 3 4:10 -6 5
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