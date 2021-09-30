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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Рапид
Вест Хэм - Рапид: обзор матча 30 сентября 2021
Вест Хэм
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
29'
Д. Райс
90+4'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Рапид
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
90'
+4
81'
Замена
Р. Любичич
️️️️
Д. Петрович
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Ярмоленко
76'
Желтая карточка
И. Диоп
75'
75'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Ульманн
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Антонио
62'
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Нобл
62'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Н. Влашич
62'
62'
Замена
Ф. Стойкович
️️️️
Л. Граймль
62'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
62'
Замена
М. Груль
️️️️
Э. Кара
57'
Желтая карточка
Л. Граймль
44'
Желтая карточка
С. Граховац
ГОЛ! 1:0!
Д. Райс
Пас отдал
М. Антонио
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
33
Алекс Крал
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
34
Аджи Алезе
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
49
Коя Китагава
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
41
Райс
16
Нобл
10
Бенрахма
45
Влашич
7
Ярмоленко
18
Антонио
4-4-2
25
Гартлер
12
Граймль
6
Виммер
31
Ульманн
4
Айву
11
Фонтас
15
Граховац
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
9
Кара
36
Аразе
16
Нобл
28
Соучек
28
Соучек
16
Нобл
45
Влашич
22
Ланзини
22
Ланзини
45
Влашич
7
Ярмоленко
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Ярмоленко
18
Антонио
20
Боуэн
20
Боуэн
18
Антонио
12
Граймль
30
Стойкович
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
23
Ауэр
23
Ауэр
31
Ульманн
21
Петрович
10
Любичич
10
Любичич
21
Петрович
9
Кара
18
Груль
18
Груль
9
Кара
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
Остались в запасе
Вест Хэм
Рапид
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
34
Аджи Алезе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
34
Аджи Алезе
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вест Хэм - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Игра
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