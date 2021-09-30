Введите ваш ник на сайте

Ференцварош - Бетис

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 2 тур Ференцварош - Бетис
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 6 4 1 1 14:5 +9 13
2. Бетис 6 3 1 2 12:12 0 10
3. Селтик 6 3 0 3 13:15 -2 9
4. Ференцварош 6 1 0 5 5:12 -7 3
...
  • Читайте нас: 