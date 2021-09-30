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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Бетис
Ференцварош - Бетис: обзор матча 30 сентября 2021
Ференцварош
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
44'
М. Узуни
17'
Н. Фекир
76'
Г. Уинго (АГ)
90+5'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Бетис
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
К. Тельо
Замена
С. Лончар
️️️️
Э. Лайдуни
89'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
87'
Замена
А. Зубков
️️️️
Э. Ботка
82'
81'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Родри
79'
Желтая карточка
Родри
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Г. Уинго
Пас отдал
Н. Фекир
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
К. Закариассен
61'
59'
Желтая карточка
М. Монтойя
57'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
57'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
57'
Замена
Г. Родригес
️️️️
П. Акуоку
ГОЛ! 1:1!
М. Узуни
44'
41'
Желтая карточка
П. Акуоку
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
3-2-3-1-1
90
Дибус
2
Уинго
3
Ммае
16
Блажич
77
Чивич
21
Ботка
93
Лайдуни
16
Закариассен
5
Вечеи
10
Узуни
8
Ммае
4-2-3-1
1
Силва
33
Монтойя
2
Пеццелла
5
Бартра
11
Алекс Морено
24
Акуоку
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Фекир
10
Родри
7
Иглесиас
93
Лайдуни
10
Лончар
10
Лончар
93
Лайдуни
16
Закариассен
93
Нгуэн
93
Нгуэн
16
Закариассен
21
Ботка
21
Зубков
21
Зубков
21
Ботка
24
Акуоку
2
Родригес
2
Родригес
24
Акуоку
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
10
Родри
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Родри
Остались в запасе
Ференцварош
Бетис
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
Главный тренер
Петер Штегер
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ференцварош - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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