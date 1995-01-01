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    Ерохин: «В первом тайме Кипр давал слабину»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин подытожил отборочный матч ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Зенитовец забил победный гол.

    «Мы понимали: чем быстрее забьем, тем легче будет. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Знали, что соперник будет прибавлять, нам тоже надо было добавить в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч.

    Благодарны болельщикам, слышали их, это придавало сил. Спасибо, что их было так много. Они кричали: «Валерим»? Это позитивно, когда есть поддержка главного тренера. Такое воодушевляет», – сказал Ерохин.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2679

      Бухбух 1 час назад

      Посмотрим, какую слабину даст Зенит в предстоящих матчах ЛЧ. И что скажет на это Ерохин.

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      Рейтинг: +9754

      житель СПб 3 часа назад

      Вот в том и дело! - Что в каком-то смысле повезло. Хорошо хоть, Ерохин это понимает.

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