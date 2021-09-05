Ерохин: «В первом тайме Кипр давал слабину»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подытожил отборочный матч ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Зенитовец забил победный гол.

«Мы понимали: чем быстрее забьем, тем легче будет. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Знали, что соперник будет прибавлять, нам тоже надо было добавить в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч.

Благодарны болельщикам, слышали их, это придавало сил. Спасибо, что их было так много. Они кричали: «Валерим»? Это позитивно, когда есть поддержка главного тренера. Такое воодушевляет», – сказал Ерохин.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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