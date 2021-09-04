Отбор ЧМ-2022. Сербия разгромила Люксембург и вышла на первое место в группе, Азербайджан упустил победу над Ирландией

Сербия крупно победила дома Люксембург и возглавила отборочную группу. Дубль оформил Александар Митрович. У гостей был удален игрок украинского «Динамо» Жерсон Родригес.

Сборная Азербайджана не удержала победу в Ирландии. У команды Джанни Де Бьязи забил бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 5-й тур

Ирландия – Азербайджан – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Махмудов, 45+1; 1:1 – Даффи, 87.

Сербия – Люксембург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 22; 2:0 – Митрович, 35; 2:1 – Тилль, 77; 3:1 – Шано, 82 (в свои ворота); 4:1 – Миленкович, 90+6.

Удаления: нет – Родригес, 90+5 (вторая ж.к.).

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