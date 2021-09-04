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Ирландия - Азербайджан

04.09.2021, Суббота, 19:00 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Ирландия - Азербайджан
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сербия 8 6 2 0 18:9 +9 20
2. Португалия 8 5 2 1 17:6 +11 17
3. Ирландия 8 2 3 3 11:8 +3 9
4. Люксембург 8 3 0 5 8:18 -10 9
5. Азербайджан 8 0 1 7 5:18 -13 1
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