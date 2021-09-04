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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Азербайджан
Ирландия - Азербайджан: обзор матча 04 сентября 2021
Ирландия
04.09.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Азербайджан
87'
Ш. Даффи
45+1'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Азербайджан
Желтая карточка
А. Брауне
90'
+5
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Каллен
88'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Даффи
87'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Доэрти
80'
79'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Ф. Озобич
79'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Эмрели
70'
Замена
А. Салахли
️️️️
Т. Байрамов
70'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Медведев
67'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
Замена
К. Робинсон
️️️️
Т. Пэррот
63'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Моламби
63'
Желтая карточка
Д. Моламби
56'
Замена
Д. Хорган
️️️️
А. Коннолли
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
19
Ронан Кертис
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Азербайджан
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
22
Рустам Ахмадзада
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-3
16
Базуну
2
Коулмен
4
Даффи
15
Иган
2
Доэрти
6
Моламби
6
Каллен
11
МакКлин
7
Пэррот
17
Коннолли
10
Айда
3-1-1-1-4
12
Махаммадалиев
18
Медведев
4
Хагверди
14
Бадалов
2
Гараев
8
Махмудов
19
Озобич
5
Кривоцюк
7
Байрамов
19
Алескеров
10
Эмрели
6
Моламби
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Моламби
6
Каллен
18
Брауне
18
Брауне
6
Каллен
17
Коннолли
12
Хорган
12
Хорган
17
Коннолли
2
Доэрти
9
Коллинс
9
Коллинс
2
Доэрти
7
Пэррот
7
Робинсон
7
Робинсон
7
Пэррот
7
Байрамов
3
Салахли
3
Салахли
7
Байрамов
18
Медведев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
18
Медведев
19
Озобич
11
Нуриев
11
Нуриев
19
Озобич
10
Эмрели
11
Шейдаев
11
Шейдаев
10
Эмрели
Остались в запасе
Ирландия
Азербайджан
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Ронан Кертис
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Главный тренер
Стивен Кенни
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
22
Рустам Ахмадзада
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Ронан Кертис
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Остались в запасе
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
22
Рустам Ахмадзада
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Ирландия - Азербайджан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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