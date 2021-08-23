Карпин вызвал пять вратарей в сборную России. Это первый случай в истории отборов к ЧМ

Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В окончательный список национальной команды вошли пять вратарей: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев («Байер»).
Впервые в истории отборочных турниров к чемпионату мира в заявку одной сборной включены пять голкиперов.
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Матч с Хорватией 1 сентября станет дебютным для главного тренера россиян Валерия Карпина.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
Источник: Бомбардир.ру