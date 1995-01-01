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    Карпин вызвал пять вратарей в сборную России. Это первый случай в истории отборов к ЧМ

    Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В окончательный список национальной команды вошли пять вратарей: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев («Байер»).

    Впервые в истории отборочных турниров к чемпионату мира в заявку одной сборной включены пять голкиперов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1992

      Play 17 секунд назад

      Да что толку, Валера, всех пятерых в ворота не поставишь, а больше вариантов нет.

      0
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      Рейтинг: +167

      Sancool 30 минут назад

      Вратарь проблемная позиция после ухода Акинфеева. По сути вратаря сборной сейчас нет. Карпин ни раз упоминал тренера вратарей сборной, который выбирает их. Для меня все логично, нужно посмотреть, определиться. А нахрера Вам сейчас 5 форвардов? мы в игру играем что ли? когда я в PES играю, базара нет форварды в приоритете.

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      Рейтинг: +13518

      KLIM777 45 минут назад

      Лунев каким макаром тут вообще?

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      Рейтинг: +3378

      neim 47 минут назад

      И зачем это ?

      0
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      Рейтинг: +24595

      silver29 49 минут назад

      будем играть по схеме 1-3-7 ?

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      Рейтинг: +4055

      rash1959 49 минут назад

      по схеме 5(вратарей) -3(защ) -2(полузащ) -1(нап).
      Держись мировой футбол.

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      Рейтинг: +67

      заткнитемнерот 1 час назад

      Карпин светлое пятно в черной дыре под названием сборная. И я очень боюсь, что его поставили под расстрельную статью.
      Никто из функционеров ему де-факто не будет помогать; при формальном "да" со стороны клубов, агенты их футболистов будут любыми способами демотивировать игроков; никому, кроме нас россиян не нужно, чтобы эта сборная выиграла хоть что-то. Потому что любой провал это дополнительное бабло...

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      Рейтинг: +536

      99-й 1 час назад

      Ну все логично будем играть в одного форварда и двух вратарей

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      Рейтинг: +6620

      Fusballer 1 час назад

      А Лантратова нет.

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      Рейтинг: +1001

      Enter2006 > Fusballer 18 минут назад

      Согласен! Лантратов в очень хорошей форме. Выбрал 5! вратарей а Лантратова в списке нет, очень странно.

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