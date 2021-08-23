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  • Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

23 августа 2021, 15:27
20

Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

По сравнению с расширенным списком, в итоговый состав не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. В окончательный состав попал защитник «Краснодара» Сергей Петров.

Всего в итоговую заявку вошли 24 полевых футболиста и пять вратарей.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор Макаров Денис
Комментарии (20)
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Хейтер Аларм
1629722000
5 вратарей в заявке - такого треша у нас еще никогда не было))
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Cromathaar
1629722134
Зато Осипенко тут как тут. С Хорватами точно привезет парочку.
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OldenVad
1629722841
С нападением беда, беда
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portero
1629724829
Петров еще до конца не набрал форму....
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vla4839
1629725430
В сборной всего 3 зенитовца и 2 из них навярняка не будут в основе. СЕМАК загубил не только российских игроков,но и команду! Зенит продолжает деградировать,несмотря на новые покупки!
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Vitaga
1629727683
Макарова зря не взяли. конкурентов по позиции нет у него
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shurik45
1629735716
Лунев на скамейке в Байере ,а Сафонов основной в Краснодаре.))) Да и Макаров острее действует того же Бакаева.
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Garrincha58
1629738320
что там делает Ерохин вообще не понимаю он всем доказал свою бесполезность в последнем матче в Уфе и то что случайно забивал за Зенит ещё ни о чём не говорит и я уверен больше он в РПЛ точно не забьёт так же как и Дзюба
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BRO_football
1629756332
5 вратарей. Нахрена? Лучше бы ещё одного нападающего взяли.
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polt
1629802105
5 вратарей, Ерохин, Ионов...неладно что-то в датском государстве...
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