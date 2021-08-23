Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

По сравнению с расширенным списком, в итоговый состав не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. В окончательный состав попал защитник «Краснодара» Сергей Петров.

Всего в итоговую заявку вошли 24 полевых футболиста и пять вратарей.