Макаров, Кудряшов, Терехов и Чистяков не попали в итоговую заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
По сравнению с расширенным списком, в итоговый состав не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. В окончательный состав попал защитник «Краснодара» Сергей Петров.
Всего в итоговую заявку вошли 24 полевых футболиста и пять вратарей.
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Матч с Хорватией 1 сентября станет дебютным для главного тренера россиян Валерия Карпина.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
Источник: телеграм-канал сборной России