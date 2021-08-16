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    Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

    Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В заявку не попали экс-капитан сборной Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев.

    Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);

    Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Станислав Магкеев («Локомотив»);

    Полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    16.08.2021 15:45
    Комментарии107
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      Рейтинг: +88581

      zigbert 3 часа назад

      Карпин не изменяет своему главному принципу - игроки без практики в клубах не будут привлекаться в сборную.
      Ни для кого из прежних игроков путь в сборную не закрыт.

      3
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      Рейтинг: +8569

      KOLBIS 4 часа назад

      Будем болеть как всегда и надеется...С Богом...

      2
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      Рейтинг: +7961

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Смешно вызывать...Мухина Ионова Джикию Зобнина , Бакаева и Черышева-в остальном Норм !

      0
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      Рейтинг: +3375

      sobaka120982 5 часов назад

      Двоих из списка слепил и подготовил Владимир Федотов

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      Рейтинг: +1836

      acor94 7 часов назад

      Вы же понимаете, что это расширенный состав? Человек 8 из этого списка будет убрано. Где вы видели 31 игрока в заявке на матч? 22 или 23 игрока максимально. Так что будьте уверены, кудряшевых, гилерме и прочий хлам отсекут)

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      Рейтинг: +2539

      Ral13 7 часов назад

      Поживём- увидим.По сути то и выбирать-то не из кого.Да и не разыгрались ещё.Теперь собраться и пахать, пахать, пахать.Удачи Карпину и команде.
      p.s А если лимит на легов отменят, то ведущие клубы понакупят иностранцев, россияне будут играть только в клубах из нижней части т. таблицы, и тогда выбирать будет совсем непросто...

      0
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      Рейтинг: +2329

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      в принципе я рад, что отстегнули зюбу и профи оздоева, уже хоть что то.

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      Рейтинг: +24634

      Боцман59rus > Mister_Tomsk 7 часов назад

      - это бревно на больничном.
      В Зените сгодится, пусть выздоравливает)))

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      Рейтинг: +7961

      САДЫЧОК > Боцман59rus 4 часа назад

      Не нужен , он в Зените -так же , как и Дзюба !

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      Рейтинг: +46108

      MaxRnD > Боцман59rus 2 часа назад

      Насчёт Песьякова ты оказался прав. Это какой-то лютый Адъ ! Не дай боже поставить на какую-нибудь серьёзную игру - минимум два пустит !

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      Рейтинг: +7961

      САДЫЧОК 8 часов назад

      Карпин , где лучшие на сегодня Зиньковский и Карапузов ?!
      Можно и Мостового...

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      Рейтинг: +2341

      ААМ 8 часов назад

      Весьма спорный состав. Ждём результат этого эксперимента.

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      Рейтинг: +660

      Cromathaar 8 часов назад

      Ну только не Осипенко, ну елы-палы.

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