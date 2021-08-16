Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В заявку не попали экс-капитан сборной Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Станислав Магкеев («Локомотив»);

Полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).