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  • Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

16 августа 2021, 15:45
95

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В заявку не попали экс-капитан сборной Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Станислав Магкеев («Локомотив»);

Полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Ерохин Александр Соболев Александр Тюкавин Константин Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (95)
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Spirit_78
1629117967
И правильно. Что Дзюба, что Соболев - оба недостойны вызова в сборную.
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Plyash
1629118992
Решение принято,сразу стало спокойней.Валера строит свою команду,не будем мешать.Удачи всем нам.
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Artemka444
1629119047
Нападение просто от Бога!!!!!
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Fusballer
1629119423
Насколько некоторые привыкли к болоту Черчесова, что любые изменения - в штыки. Пусть Валера строит. А что получится - увидим. То что не вызваны Дзюба и Соболев - логично. С начала сезона ни одного гола у обоих. А молодых игроков вызывать надо начинать, когда им нет 20.
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Из Твери Леха
1629119610
Кудряшов 34 года, ну на кой он?? Гильерма - косяпор явный, надеюсь будет на банке сидеть, как и Песьяков, а в основу - Дюпина, Максименку - вторым. Жемалетдинов - слабый, Бакаев в свои молодые годы никак не прогрессирует, Мухин вообще непонятно зачем, по ходу агенты пропихнули. По остальным нет вопросов.
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Чермындыр
1629119789
Многие тут удивляются, что за шлак вызвал Карпин в сборную. Я вот тоже негодую. Где Мбапе, где ван Дейк, где Бруно Фернандеш с Погба, где Облак в конце концов??? Где все ох...е топовые игроки?? Валера, ну ты чего??
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_-G-F-_
1629120991
Читаешь комментарии и понимаешь одну истину: кого бы тренера не вызвали в сборную, нашим болелам всегда будет что-то не нравиться! Однако, как мне кажется, тренеру сборной как-то виднее кого вызывать, а кого нет.
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заткнитемнерот
1629122501
Смотрите состав... Карпин насыщает полузащиту, способных играть в быстрый пас. Ни одного дерева в атаке. Эта сборная не будет ярко-атакующей, но она будет пытаться давить за счет быстрых полузащитников. Хочется, чтобы получилось!
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Mister_Tomsk
1629126198
в принципе я рад, что отстегнули зюбу и профи оздоева, уже хоть что то.
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zigbert
1629141535
Карпин не изменяет своему главному принципу - игроки без практики в клубах не будут привлекаться в сборную. Ни для кого из прежних игроков путь в сборную не закрыт.
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