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    Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды с просьбой уменьшить количество критики в адрес футболистов.

    «Сборная сейчас в непростой ситуации, хотя бы взять рейтинг ФИФА. Поэтому я хотел бы попросить оказать поддержку команде. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня, ничего страшного.

    Они реально хорошие, я в это верю. Лучшие в нашей стране. Хотел бы поблагодарить футбольное сообщество, которое пошло национальной команде на уступки, перенеся тур РПЛ.

    Мне даже Сандро Шварц написал, что я могу к ному обратиться в любой удобный момент. Общался еще со Слуцким, Гончаренко и Семаком», – рассказал Карпин.

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

    Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

    Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

    Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

    Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

    Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

    Карпин: «Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Они знают требования. Но это шутка, конечно»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2021 22:22
    Комментарии14
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      Рейтинг: +578

      Лфшт 56 секунд назад

      Валера - верим!!!

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      Рейтинг: +1012

      wobaekat 9 минут назад

      Чот Валера за последние годы стал каким-то приятным и правильным пацаном. Радует. За такого персонажа прямо хочется болеть персонально.

      0
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      Рейтинг: +7274

      FanatSerj 11 минут назад

      Да не переживай так, тут с этим не заржавеет НИКОГДА, все тренера кто уходил из сборной обязательно с ведром фекалий на голове, даже Гус Хиддинк и то не увернулся ))

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      Рейтинг: +9308

      Вомбат 29 минут назад

      Конечно хейтить игроков сборной -- последнее дело, даже когда они не в форме и стабильно косячат. Виноват тот, кто вызывает таких игроков в сборную и ставит их в состав. Ну и конечно, виноваты те, кто оказывает поддержку такому тренеру. Это я про Черчесова, если кто не понял. Буду рад ошибиться в своих прогнозах, но и от Карпина я ничего хорошего не жду. У него Зобнин лучший. Хотя нынешний Зобнин так же далек от себя самого образца 2015-2016 годов, как нынешний Дзюба от себя самого трехлетней давности. Баринов, Гилерме, Бакаев, Ионов и Фомин тоже доверия не вызывают. На их позициях в РПЛ есть российские игроки, играющие лучше них.

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      Рейтинг: +1165

      vmonomah17 42 минуты назад

      Валера мы с тобой! Валера верим, верим и в сборную!

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      Рейтинг: +9308

      Вомбат > vmonomah17 25 минут назад

      Знакомая песня. Помните, наверное:
      "Сезон за сезоном бежит
      В мечтах о грядущих трофеях
      И верим мы все от души
      В него -- белокурую фею.
      Спартак и Валера для нас
      Давно уж слились воедино.
      Поэтому мы Федуна
      Считаем плохим господином.
      Ему подавай результат.
      Но как же народная вера?
      Верните Валеру в Спартак!
      Не можем мы жить без Валеры!"
      Помните в каком году написано? Когда Гунько сменил уволенного Федуном Карпина?

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      Рейтинг: +24633

      Боцман59rus 45 минут назад

      _ слишком много интервью, на ноль целых, ноль десятых оф. матчей.
      P.S. называть критику хейтом - дурной тон, запомни и губеру с армяном расскажи)))

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      Рейтинг: +4386

      polt 48 минут назад

      Все очень сыро, и сборная и тренер. Удачи всем.

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      Рейтинг: +7253

      playsh 48 минут назад

      Валера,работай спокойно и никого не слушай.Будет лес и будут зайцы.Удачи тебе.

      1
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      Рейтинг: +449

      Горкин Блеванов 55 минут назад

      Удачи тебе, дорогой !!! Не бойся принимать решения и не тяни когда в них есть необходимость, с игроков дери три шкуры, пешеходов гони метлой...

      2
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      Рейтинг: +13924

      Garrincha58 59 минут назад

      кстати сборную никто не хейтил больше всех ругали гл. тренера и бесполезного Дзюбу

      3
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      Рейтинг: +449

      Горкин Блеванов > Garrincha58 53 минуты назад

      никто нельзя сказать: большинство да, но многие и я в том числе хэйтили сборную, именно игроки а не тренер были виновниками провала, не устану это говорить

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