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  • Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

16 августа 2021, 22:22
30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды с просьбой уменьшить количество критики в адрес футболистов.

«Сборная сейчас в непростой ситуации, хотя бы взять рейтинг ФИФА. Поэтому я хотел бы попросить оказать поддержку команде. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня, ничего страшного.

Они реально хорошие, я в это верю. Лучшие в нашей стране. Хотел бы поблагодарить футбольное сообщество, которое пошло национальной команде на уступки, перенеся тур РПЛ.

Мне даже Сандро Шварц написал, что я могу к ному обратиться в любой удобный момент. Общался еще со Слуцким, Гончаренко и Семаком», – рассказал Карпин.

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

Карпин: «Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Они знают требования. Но это шутка, конечно»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1629143171
Я сборную 20+ лет поддерживаю, так что, Валера, мне решать кого хейтить)
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Sancho010365
1629143527
Я за Карпина обе руки подымаю, в России нужны учителя футбольных школ, платить им бешеные деньги если они вырастят Мостового, Юрана, Дасаева. Нужно строить самые современные футбольные школы, но если там не будет нормальных учителей, дети сами по себе в этой школе не вырастут. Много хорошего сказано, но не верится, опять туда пролезут деньги, сыночки и тут всё, приехали. Нужно всего лишь сделать, как в хоккее или художественной гимнастике России.
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Garrincha58
1629144419
кстати сборную никто не хейтил больше всех ругали гл. тренера и бесполезного Дзюбу
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Горкин Блеванов
1629144624
Удачи тебе, дорогой !!! Не бойся принимать решения и не тяни когда в них есть необходимость, с игроков дери три шкуры, пешеходов гони метлой...
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Plyash
1629145048
Валера,работай спокойно и никого не слушай.Будет лес и будут зайцы.Удачи тебе.
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polt
1629145077
Все очень сыро, и сборная и тренер. Удачи всем.
Ответить
Лфшт
1629147926
Валера - верим!!!
Ответить
САДЫЧОК
1629148145
Конечно болеем-Но не Верим ( как можно вызвать Мухина Ионова Джикию Зобнина , Бакаева и Черышева?)
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paracetamol
1629174210
Пролетишь хорватам, нальём, не сомневайся!
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neveldomha
1629199089
Подержу нашу сборную отказом от просмотра, и как следствие от поливания руганью наших игрочишек и матерными словами в адрес тренеришек.
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