Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды с просьбой уменьшить количество критики в адрес футболистов.

«Сборная сейчас в непростой ситуации, хотя бы взять рейтинг ФИФА. Поэтому я хотел бы попросить оказать поддержку команде. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня, ничего страшного.

Они реально хорошие, я в это верю. Лучшие в нашей стране. Хотел бы поблагодарить футбольное сообщество, которое пошло национальной команде на уступки, перенеся тур РПЛ.

Мне даже Сандро Шварц написал, что я могу к ному обратиться в любой удобный момент. Общался еще со Слуцким, Гончаренко и Семаком», – рассказал Карпин.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.

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