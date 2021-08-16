Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, не попавшим в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

«С Дзюбой пообщались больше часа. Отношения: тренер-игрок. На этом всe. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу – будет в команде. Нет – нет, как и любой другой игрок. Артeм сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет», – сказал Карпин.

В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.

При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

Дзюба был капитаном сборной. В сентябре Россия сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»