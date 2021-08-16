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  • Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

16 августа 2021, 17:20
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, не попавшим в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

«С Дзюбой пообщались больше часа. Отношения: тренер-игрок. На этом всe. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу – будет в команде. Нет – нет, как и любой другой игрок. Артeм сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет», – сказал Карпин.

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Plyash
1629124506
"...готов приезжать,мечтает и хочет..." Ну что же,как говорится - мечтать не вредно.Помечтай.
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insider_retro
1629125408
Мечты влажные, а хотелки не обоснованные... Помощь, которая, всё чаще, становится в тягость - уже не нужна... С такими помощниками и соперники не нужны..:)
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gor77
1629125974
В двух словах для тех, кто не смотрел выступление Карпина по тв. Главный тренер сказал, что точный состав определиться 23 августа. А самый окончательный перед матчем 1 сентября, так как всё может случится - травмы, спад формы и т. д.. И стааарый анекдот!)))) У Пеле спросили: - Как думаете, смогла бы сборная Бразилии образца 1970 года обыграть нынешнюю сборную России? - Ну да, думаю, смогла бы. Где-то 1:0, максимум 2:0. - А почему так мало? - Так нам же всем под 80 уже.
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Дедуктор
1629126324
Карпин зря Глушака игнорирует. Иуда, конечно, иудой. Спору нет. Но по позиции, здесь и сейчас, Глушак - лучший в РПЛ.
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Mister_Tomsk
1629126438
епт артем, давай будем трезвой головой думать, ты уже все, ты не хера не бежишь, я хочу видеть хороший футбол,, а не забросы на тебя, где ты либо изволишь и скинешь, либо простоишь как столб у дома. спс. хватило этого футбола от чабана.
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derrik2000
1629128145
Извините, дорогой В. Г., но Полено даже НЕ слабая тень Ибрагимовича или Роже Милла (кто помнит), причём, с самого начала своей карьерки. А тут - В СБОРНУЮ в 32 года да ещё НАПАДАЮЩИМ. Одно дело, когда с чабаном посидеть-поострить-покалякать о чемпионате мира в России, из-за чего Полено-то, собственно, в сборную и вызывалось. Другое дело - ИГРАТЬ. Он в Зените-то сейчас на первых ролях только потому, что руководству клубом глу-у-у-убоко плевать на развитие команды с прицелом на её соответствие самым высоким европейским стандартам. ТАМ принцип один. как и во многоих других клубах: "Получил должность - цепляйся за неё сколько сможешь. Вешай лапшу на уши всем-всем-всем. В общем, БУДЬ ЗАНЯТ."
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BRO_football
1629128868
Мечтатель хренов! Пусть приезжает! Берёт швабру в руки и моет раздевалку после матча! У нас многие молодые амбициозные парни мечтают играть за сборную России. Да вот только никто их не слушает и тренер всегда выбирает старого кривоногого Дзюбу на их место! Может хоть при Карпине эта дурацкая тенденция изменится.
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NewLife
1629130005
Не за бесплатно мечтает.
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Hektor 84
1629137325
Теперь шлюбке только и мечтать осталось))) о сборной! Лучше пусть помечтает остаться в зените, а то скоро погонют
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житель СПб
1629191406
Очень много грязи и ненависти в комментариях. Люди быстро забывают заслуги других людей.... Решение обоснованное и справедливое. Я надеюсь, Артом в какой-то степени восстановится.
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