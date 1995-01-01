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    Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, не попавшим в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

    «С Дзюбой пообщались больше часа. Отношения: тренер-игрок. На этом всe. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу – будет в команде. Нет – нет, как и любой другой игрок. Артeм сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет», – сказал Карпин.

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9511

      NewLife 38 минут назад

      Не за бесплатно мечтает.

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      Рейтинг: +10173

      BRO_football 57 минут назад

      Мечтатель хренов! Пусть приезжает! Берёт швабру в руки и моет раздевалку после матча!
      У нас многие молодые амбициозные парни мечтают играть за сборную России. Да вот только никто их не слушает и тренер всегда выбирает старого кривоногого Дзюбу на их место! Может хоть при Карпине эта дурацкая тенденция изменится.

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      Рейтинг: +16442

      derrik2000 1 час назад

      Извините, дорогой В. Г., но Полено даже НЕ слабая тень Ибрагимовича или Роже Милла (кто помнит), причём, с самого начала своей карьерки.
      А тут - В СБОРНУЮ в 32 года да ещё НАПАДАЮЩИМ.
      Одно дело, когда с чабаном посидеть-поострить-покалякать о чемпионате мира в России, из-за чего Полено-то, собственно, в сборную и вызывалось.
      Другое дело - ИГРАТЬ.
      Он в Зените-то сейчас на первых ролях только потому, что руководству клубом глу-у-у-убоко плевать на развитие команды с прицелом на её соответствие самым высоким европейским стандартам.
      ТАМ принцип один. как и во многоих других клубах:
      "Получил должность - цепляйся за неё сколько сможешь.
      Вешай лапшу на уши всем-всем-всем.
      В общем, БУДЬ ЗАНЯТ."

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      Рейтинг: +2325

      Mister_Tomsk 1 час назад

      епт артем, давай будем трезвой головой думать, ты уже все, ты не хера не бежишь, я хочу видеть хороший футбол,, а не забросы на тебя, где ты либо изволишь и скинешь, либо простоишь как столб у дома. спс. хватило этого футбола от чабана.

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      Рейтинг: +3024

      Дедуктор 1 час назад

      Карпин зря Глушака игнорирует. Иуда, конечно, иудой. Спору нет. Но по позиции, здесь и сейчас, Глушак - лучший в РПЛ.

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      Рейтинг: +1508

      gor77 1 час назад

      В двух словах для тех, кто не смотрел выступление Карпина по тв.
      Главный тренер сказал, что точный состав определиться 23 августа. А самый окончательный перед матчем 1 сентября, так как всё может случится - травмы, спад формы и т. д..
      И стааарый анекдот!))))
      У Пеле спросили:
      - Как думаете, смогла бы сборная Бразилии образца 1970 года обыграть нынешнюю сборную России?
      - Ну да, думаю, смогла бы. Где-то 1:0, максимум 2:0.
      - А почему так мало?
      - Так нам же всем под 80 уже.

      3
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      Рейтинг: +2325

      Mister_Tomsk > gor77 1 час назад

      красава, сделал мой вечер)))

      0
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      Рейтинг: +67254

      insider_retro 1 час назад

      Мечты влажные, а хотелки не обоснованные... Помощь, которая, всё чаще, становится в тягость - уже не нужна... С такими помощниками и соперники не нужны..:)

      4
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      Рейтинг: +3676

      Semenycch 2 часа назад

      Как же бесит свиней Артем! Парень, ты все делаешь правильно, раз парнокопытные бесятся! :)

      2
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      Рейтинг: +3681

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      Сам придумал, ушлепок?

      2
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      Рейтинг: +21189

      bset 2 часа назад

      Скорее отношения: игрочишка

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      Рейтинг: +7246

      playsh 2 часа назад

      "...готов приезжать,мечтает и хочет..."
      Ну что же,как говорится - мечтать не вредно.Помечтай.

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