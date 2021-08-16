Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Заболотный уже, со слов доктора, готовится к матчу с «Ахматом». Что касается Соболева и Дзюбы, то оба не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб.

Общался не только с Дзюбой. Всем футболистам говорил: факт общения не означает вызов в сборную», – сказал Карпин.