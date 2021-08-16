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  • Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

16 августа 2021, 16:59
22

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Заболотный уже, со слов доктора, готовится к матчу с «Ахматом». Что касается Соболева и Дзюбы, то оба не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб.

Общался не только с Дзюбой. Всем футболистам говорил: факт общения не означает вызов в сборную», – сказал Карпин.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1629123067
Как же приятно смотреть конференцию с Карпиным. Чёткие ответы, без обтекающих форм, всё ясно и понятно. А теперь вспоминаем конференции чабана.
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insider_retro
1629123075
Последовательно, логично и безапелляционно...
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portero
1629123549
Всё правильно, вперед ждем результат положительный..
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Plyash
1629123679
Всё обосновано,лаконично,понятно и главное разумно,и ни каких двусмысленностей. Валера,работай на радость всем нам и удачи тебе.
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Guinnesss
1629124117
Валера в порядке, предшественник и двух слов связать не в силах был))
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matvei_72
1629125077
Всё правильно, хочешь в сборную доказывай в клубе...
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Дедуктор
1629125224
Валера погорячился, конечно. Кого он вместо Соболя будет натаскивать "нырять" в штрафной? Других на позицию "дельфина" в данный момент немае. Тедеска Соболя целый год натаскивал нырять. Попробуй ты натаскать нового ныряльщика так за пару недель. Не факт, что получится.
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Artemka444
1629125690
А я смотрю много тех кто вызван играет в основе своих клубов!!!
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BRO_football
1629129247
Валера молодец. Невызов Дзюбы и Соболева в сборную России только укрепил доверие болельщиков к его кандидатуре главного тренера. Посмотрим как изменится их настроение после матча с Хорватией. Кого же ругать будут, если Дзюбы и Черчесова уже нет, а в Валеру все верят?
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житель СПб
1629191628
Все по делу. А дальше - пусть сами доказывают свою нужность.
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