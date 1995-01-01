Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

    «Заболотный уже, со слов доктора, готовится к матчу с «Ахматом». Что касается Соболева и Дзюбы, то оба не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб.

    Общался не только с Дзюбой. Всем футболистам говорил: факт общения не означает вызов в сборную», – сказал Карпин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7233

      playsh 46 секунд назад

      Всё обосновано,лаконично,понятно и главное разумно,и ни каких двусмысленностей. Валера,работай на радость всем нам и удачи тебе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50534

      portero 2 минуты назад

      Всё правильно, вперед ждем результат положительный..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67243

      insider_retro 10 минут назад

      Последовательно, логично и безапелляционно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      R_a_i_n 10 минут назад

      Как же приятно смотреть конференцию с Карпиным. Чёткие ответы, без обтекающих форм, всё ясно и понятно. А теперь вспоминаем конференции чабана.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru