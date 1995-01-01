Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную Росси на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

    Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В заявку не попали экс-капитан сборной Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев.

    Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);

    Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Станислав Магкеев («Локомотив»);

    Полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии80
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50534

      portero 5 минут назад

      Еще два тура у кандидатов есть время выбыть из состава, по разным причинам, как и заскочить кто-нибудь сможет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      TOMSON 11 минут назад

      С нападением прям беда, как собственно и с защитой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2397

      Andrering87 > TOMSON 10 минут назад

      А кого Рукастого брать, который пешеход и дерево..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4062

      TOMSON > Andrering87 7 минут назад

      Вот потому то и беда, что даже позвать для усиления некого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3366

      neim 12 минут назад

      Кудряшов, Ионов, Заболотный ...
      Карпин, проснись. Это вчерашний день. Переверни уже эту страницу, тебе предоставлен шанс обновить сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50534

      portero 13 минут назад

      Удачи Карпину в выборе состава и фарта в игре!!!
      Важно лояльного и адекватного судью, хотя с Хорватами может и такого чтоб разрешал побиться , а не играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      Alex Flash 17 минут назад

      Флаг им в руки . Валера и Писунов - дружба на веки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50534

      portero > Alex Flash 12 минут назад

      Надеюсь его не поставит в ворота...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      evgevg13 20 минут назад

      Читаешь комментарии- все такие умные, когда на диване лежат. Аж противно от таких "знатоков"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50534

      portero > evgevg13 10 минут назад

      А ты будь писателем напиши что-нибудь, как истинный знаток...
      Я буду читателем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24611

      Боцман59rus > evgevg13 3 минуты назад

      " сам небось просторы космоса покоряшь регулярно, или Нобелевский лауреат? ...не нравится, смотри аналитиков с Матч ТВ, там 3,14здаболы похлеще нас, только обсираются в прогнозах каждую неделю и нос по ветру держат, как бы чего лишнего не сказать. Сайт для выражений наших мнений и создан, здесь люди собрались, которые смотрели и разбирали футбол с друзьями, коллегами и братьями , с тех времен, когда твои родители, еще о собственном диване мечтать не могли, чтобы тебя заделать)
      -- так что жирный минус тебе, от большинства посетителе й сайта, на твое очень авторитетное мнение по этому вопросу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      заткнитемнерот 20 минут назад

      Смотрите состав...
      Карпин насыщает полузащиту, способных играть в быстрый пас.
      Ни одного дерева в атаке.
      Эта сборная не будет ярко-атакующей, но она будет пытаться давить за счет быстрых полузащитников.
      Хочется, чтобы получилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      semm 26 минут назад

      Ну что же пожелаем удачи нашим парням, и ну что Валерий - сейчас будут тебе пистоны вставлять, только держись!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      lysenkoff 26 минут назад

      Смолка получит шанс)))
      Нафига безного Магкеева взяли Х_Х
      Ждем 0-4 от Хорватов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1313

      x-x-x-x-x 27 минут назад

      Какой Тюкавин,Ионов,Песьяков и т д.?
      Соболева зря не взял, и Миранчука второго тоже надо было.
      Вместо Гильерме можно было Беленова брать.
      Половина защитников уровня второй половины РПЛ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru