Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную Росси на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

Еще два тура у кандидатов есть время выбыть из состава, по разным причинам, как и заскочить кто-нибудь сможет...
Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В заявку не попали экс-капитан сборной Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев.
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Станислав Магкеев («Локомотив»);
Полузащитники: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Матч с Хорватией (1 сентября) станет для Валерия Карпина первым на посту главного тренера сборной России.