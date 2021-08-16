Карпин: «Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Они знают требования. Но это шутка, конечно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове в национальную команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.
- Для 27-летнего футболиста это дебютный вызов в сборную.
- Карпин до сборной 3,5 года возглавлял «Ростов».
– Почему Максим Осипенко, игравший у вас в «Ростове», раньше не вызывался?
– Это вопрос не ко мне. Но я бы хотел вызвать еще игроков из «Ростова» или тех, кто работал со мной и знает требования. Хотя бы в быту.
Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Потому что они знают все требования. Но это шутка, конечно.
– Требования в быту. Что вы имеете в виду?
– Подъем в девять утра. Вам все расписать? Обычные требования для профессиональной команде. Где-то в клубах позволяют больше, где-то – меньше.
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