Карпин: «Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Они знают требования. Но это шутка, конечно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове в национальную команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Для 27-летнего футболиста это дебютный вызов в сборную.

Карпин до сборной 3,5 года возглавлял «Ростов».

– Почему Максим Осипенко, игравший у вас в «Ростове», раньше не вызывался?

– Это вопрос не ко мне. Но я бы хотел вызвать еще игроков из «Ростова» или тех, кто работал со мной и знает требования. Хотя бы в быту.

Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Потому что они знают все требования. Но это шутка, конечно.

– Требования в быту. Что вы имеете в виду?

– Подъем в девять утра. Вам все расписать? Обычные требования для профессиональной команде. Где-то в клубах позволяют больше, где-то – меньше.

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