Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Карпин: «Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Они знают требования. Но это шутка, конечно»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове в национальную команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.

    • Для 27-летнего футболиста это дебютный вызов в сборную.
    • Карпин до сборной 3,5 года возглавлял «Ростов».

    – Почему Максим Осипенко, игравший у вас в «Ростове», раньше не вызывался?

    – Это вопрос не ко мне. Но я бы хотел вызвать еще игроков из «Ростова» или тех, кто работал со мной и знает требования. Хотя бы в быту.

    Шомуродова, Зайнутдинова, Еременко вызвал бы. Потому что они знают все требования. Но это шутка, конечно.

    – Требования в быту. Что вы имеете в виду?

    – Подъем в девять утра. Вам все расписать? Обычные требования для профессиональной команде. Где-то в клубах позволяют больше, где-то – меньше.

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

    Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

    Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

    Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

    Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

    Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru