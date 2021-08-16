Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

— Общались ли с легионерами?

— Общался с Черышевым, Головиным и Миранчуком по телефону. Плюс еще поеду в Милан и Монако для того, чтобы с Миранчуком и Головиным пообщаться вживую.

— Много молодых в составе. Курс на омоложение в сборной?

— Не расценивал бы это как какой-то курс. На данный момент это те футболисты, которые находятся в оптимальной форме. Если те же Тюкавин и Захарян не будут показывать свой уровень, то они не будут вызываться.

— Хотите заиграть Захаряна, чтобы его не перехватила другая сборная?

— Нет намерения заигрывать кого-то просто так. Решим, что будет полезен, он будет играть.

— Где видите Головина?

— В Монако сейчас играет вообще левого полузащитника. Где будем его использовать, будем решать перед конкретной игрой. Любой игрок, тем более такие как Головин, Миранчук, Кузяев, могут сыграть на разных позициях.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Матч с Хорватией (1 сентября) станет для Валерия Карпина первым на посту главного тренера сборной России.

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