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  • Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

16 августа 2021, 17:45
16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

— Общались ли с легионерами?

— Общался с Черышевым, Головиным и Миранчуком по телефону. Плюс еще поеду в Милан и Монако для того, чтобы с Миранчуком и Головиным пообщаться вживую.

— Много молодых в составе. Курс на омоложение в сборной?

— Не расценивал бы это как какой-то курс. На данный момент это те футболисты, которые находятся в оптимальной форме. Если те же Тюкавин и Захарян не будут показывать свой уровень, то они не будут вызываться.

— Хотите заиграть Захаряна, чтобы его не перехватила другая сборная?

— Нет намерения заигрывать кого-то просто так. Решим, что будет полезен, он будет играть.

— Где видите Головина?

— В Монако сейчас играет вообще левого полузащитника. Где будем его использовать, будем решать перед конкретной игрой. Любой игрок, тем более такие как Головин, Миранчук, Кузяев, могут сыграть на разных позициях.

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аталанта Монако Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (16)
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vladimir-7
1629126509
Карпин правильно поступает о личной встрече с Миранчуком и Головиным, это необходимо, чтобы они поняли, что пришел тренер, который может им правильно поставить задачу и использовать в играх сборной с большей отдачей. Закончилась тупая схема навесов на Дзюбу, а дальше как получится. Лысый чабан, тебе привет и утром два привета!
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alp
1629131471
не ну а чо не съездить то на халяву?
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_Marqella_
1629132142
Я бы тоже съездила в Милан и Монако...
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valeriya-medvedeva
1629135339
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САДЫЧОК
1629135937
Конечно , почему бы не съездить на халяву....ЗАЧЕМ ? Итак , понятно !
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knikos
1629140855
А при чём тут Милан ? Бергамо , вообще-то в другой стороне ... И насчёт , Монако. Может ему надо в Монте-Карло ? Там казино классное ... ну и команда "Монако" ...
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talgatnurzhanov2006
1629175008
Вот бы нам такую работу, захотел в Монако, захотел в Милан. Только почему то в другими игроками не хочет общаться которые живут в Хабаровске или Волгограде.
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paracetamol
1629175636
Поеду в Милан и Монако, винцо там замечательное, и все за госсчет1
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