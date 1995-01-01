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    Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

    — Общались ли с легионерами?

    — Общался с Черышевым, Головиным и Миранчуком по телефону. Плюс еще поеду в Милан и Монако для того, чтобы с Миранчуком и Головиным пообщаться вживую.

    — Много молодых в составе. Курс на омоложение в сборной?

    — Не расценивал бы это как какой-то курс. На данный момент это те футболисты, которые находятся в оптимальной форме. Если те же Тюкавин и Захарян не будут показывать свой уровень, то они не будут вызываться.

    — Хотите заиграть Захаряна, чтобы его не перехватила другая сборная?

    — Нет намерения заигрывать кого-то просто так. Решим, что будет полезен, он будет играть.

    — Где видите Головина?

    — В Монако сейчас играет вообще левого полузащитника. Где будем его использовать, будем решать перед конкретной игрой. Любой игрок, тем более такие как Головин, Миранчук, Кузяев, могут сыграть на разных позициях.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3419

      _Marqella_ 3 минуты назад

      Я бы тоже съездила в Милан и Монако...

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      Рейтинг: +8749

      alp 14 минут назад

      не ну а чо не съездить то на халяву?

      0
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      Рейтинг: +20082

      vladimir-7 1 час назад

      Карпин правильно поступает о личной встрече с Миранчуком и Головиным, это необходимо, чтобы они поняли, что пришел тренер,
      который может им правильно поставить задачу и использовать в играх сборной с большей отдачей. Закончилась тупая схема навесов
      на Дзюбу, а дальше как получится. Лысый чабан, тебе привет и утром
      два привета!

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