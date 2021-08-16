Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе вратарей для национальной команды.

Напомним, Карпин вызвал на матчи отбора ЧМ-2022 четырех вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрия Дюпина («Рубин»), Александра Максименко («Спартак») и Сергея Песьякова («Ростов»).

– Как Кафанов объясняет такой выбор вратарей?

– Он в них уверен. Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов.

– Нет четкого первого номера. Это вас напрягает?

– Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них.

– Станислав Черчесов вызывал Сослана Джанаева для поддержания атмосферы в команде. Сергей Песьяков нужен в сборной для этого или для игры в основе?

– Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Матч с Хорватией (1 сентября) станет для Валерия Карпина первым на посту главного тренера сборной России.

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