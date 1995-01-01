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    Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе вратарей для национальной команды.

    Напомним, Карпин вызвал на матчи отбора ЧМ-2022 четырех вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрия Дюпина («Рубин»), Александра Максименко («Спартак») и Сергея Песьякова («Ростов»).

    – Как Кафанов объясняет такой выбор вратарей?

    – Он в них уверен. Не общался он только с Дюпиным. Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов.

    – Нет четкого первого номера. Это вас напрягает?

    – Меня очень многие вещи напрягают, и это одна из них.

    – Станислав Черчесов вызывал Сослана Джанаева для поддержания атмосферы в команде. Сергей Песьяков нужен в сборной для этого или для игры в основе?

    – Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции.

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8375

      Cleaner 28 минут назад

      Карпуша, Песьяков отстой!

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