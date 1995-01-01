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    Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда сформирует итоговую заявку команды для участия в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    «Это удлинeнный список, а не расширенный. Всe может поменяться из-за травм. Ещe два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», – сказал Карпин.

    Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

    Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

    Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

    Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

    Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      вальтер79 30 минут назад

      по ходу дела очередной провал сборной но уже с карпиным не за горами состав просто пипец особенно нападение

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      Рейтинг: +9300

      Вомбат 44 минуты назад

      Да уже все ясно с Карпиным. Нулевые Зобнин и Баринов в списке, так что дальше можно не смотреть. Играть будут те, с кем у тренера хорошие отношения. А все его словеса про деловой подход -- прошлогодний снег. Как это у него было всегда.

      2
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      Рейтинг: +9508

      alex1951 1 час назад

      Там,будущие чемпионы мира...

      0
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      Рейтинг: +4106

      AtticusFinch 1 час назад

      А не хер вообще этот список нужен за 2 недели до матчей? типо Песьяков на радостях начнет выдавать сухари,Мухин раздавать передачу как Зидан, а травмированный Заболотный забивать пачками с трибуны?

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