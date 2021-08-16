Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда сформирует итоговую заявку команды для участия в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Это удлинeнный список, а не расширенный. Всe может поменяться из-за травм. Ещe два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», – сказал Карпин.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

РФС назначил Карпина 23 июля.

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