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  • Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

16 августа 2021, 20:15
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда сформирует итоговую заявку команды для участия в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Это удлинeнный список, а не расширенный. Всe может поменяться из-за травм. Ещe два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», – сказал Карпин.

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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ArReal
1629134260
А не хер вообще этот список нужен за 2 недели до матчей? типо Песьяков на радостях начнет выдавать сухари,Мухин раздавать передачу как Зидан, а травмированный Заболотный забивать пачками с трибуны?
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valeriya-medvedeva
1629135319
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alex1951
1629136081
Там,будущие чемпионы мира...
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Вомбат
1629137783
Да уже все ясно с Карпиным. Нулевые Зобнин и Баринов в списке, так что дальше можно не смотреть. Играть будут те, с кем у тренера хорошие отношения. А все его словеса про деловой подход -- прошлогодний снег. Как это у него было всегда.
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вальтер79
1629138575
по ходу дела очередной провал сборной но уже с карпиным не за горами состав просто пипец особенно нападение
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Semargl18
1629140762
Ок вы все умные.. .а кого вы бы взяли? дрочера? он ниочемный. В защите те кто на евро был тоже ноль.
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