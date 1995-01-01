Карпин: «Окончательный список сборной будет после 23 августа»

по ходу дела очередной провал сборной но уже с карпиным не за горами состав просто пипец особенно нападение
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда сформирует итоговую заявку команды для участия в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
«Это удлинeнный список, а не расширенный. Всe может поменяться из-за травм. Ещe два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», – сказал Карпин.
Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»
Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»
Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»
Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»
Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»