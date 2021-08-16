Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие защитника Юрия Жиркова в расширенном составе национальной команды.

«Не считаю возраст преградой. Если игрок показывает уровень, то будет вызываться. Как в 35, так и в 15.

Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды? Мы не знаем даже, в каком он состоянии», – сказал Карпин.

Жирков принял участие в 1 матче Евро-2020.

На этой неделе ему исполнится 38 лет.

В июне истек контракт игрока с «Зенитом».

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