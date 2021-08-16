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  • Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

Карпин – о Жиркове в сборной: «Как можно вызывать игрока, который без команды?»

16 августа 2021, 19:25
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие защитника Юрия Жиркова в расширенном составе национальной команды.

«Не считаю возраст преградой. Если игрок показывает уровень, то будет вызываться. Как в 35, так и в 15.

Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды? Мы не знаем даже, в каком он состоянии», – сказал Карпин.

  • Жирков принял участие в 1 матче Евро-2020.
  • На этой неделе ему исполнится 38 лет.
  • В июне истек контракт игрока с «Зенитом».

Карпин – о невызове Дзюбы и Соболева: «Они не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб»

Карпин: «Дзюба мечтает и хочет играть за сборную. Сказал, что готов приезжать»

Карпин: «Поеду в Милан и Монако, чтобы вживую пообщаться с Миранчуком и Головиным»

Карпин: «Напрягает, что нет четкого первого номера. Песьяков точно не для атмосферы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Hektor 84
1629135305
Хорошо хоть не пошел по стопам чабана
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Victor.Vings
1629135367
Ну, и что же Черчесову это не мешало его вызывать. Хотя он (Черчесов) теперь и сам без команды :)
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portero
1629138075
Валера всё нормально, главное результат, надеюсь тебя хватит на сборную, игры не так часто... Удачи!!!
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zigbert
1629913643
Логично рассуждает.
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