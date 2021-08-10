Лига чемпионов. «Шахтер» прошел «Гент», «Монако» обыграл «Спарту» благодаря голу Головина

«Шахтер» победил «Гент» (2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в плей-офф.

В следующий раунд также пробился «Монако». Французский клуб обыграл «Спарту» благодаря голу полузащитника Александра Головина. Это его дебютный мяч в новом сезоне.

«Шахтер» и «Монако» встретятся в раунде плей-офф.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

Шахтер (Украина) – Генк (Бельгия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 27; 2:0 – Антонио, 76; 2:1 – Дессер, 90.

Первый матч: 2:1.

Монако (Франция) – Спарта (Чехия) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мартинш, 50; 2:0 – Головин, 56; 2:1 – Моберг-Карлссон, 78; 3:1 – Диоп, 81.

Первый матч: 2:0.

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