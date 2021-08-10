Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Лига чемпионов. «Шахтер» прошел «Гент», «Монако» обыграл «Спарту» благодаря голу Головина

    «Шахтер» победил «Гент» (2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в плей-офф.

    В следующий раунд также пробился «Монако». Французский клуб обыграл «Спарту» благодаря голу полузащитника Александра Головина. Это его дебютный мяч в новом сезоне.

    «Шахтер» и «Монако» встретятся в раунде плей-офф.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

    Шахтер (Украина) – Генк (Бельгия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 27; 2:0 – Антонио, 76; 2:1 – Дессер, 90.

    Первый матч: 2:1.

    Монако (Франция) – Спарта (Чехия) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мартинш, 50; 2:0 – Головин, 56; 2:1 – Моберг-Карлссон, 78; 3:1 – Диоп, 81.

    Первый матч: 2:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2021 22:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1667

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Если Ларссон сегодня сегодня трёшку не положит - снизить зарплату в три раза.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6340

      Fusballer > Радио1000шумеров 53 минуты назад

      Да тут всем надо снижать. Реально заколебали, и с гигантскими зарплатами всё им не хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1846

      kvm 1 час назад

      Гент, Генк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8772

      knikos 1 час назад

      Надеюсь , Саша Головин постарается , чтобы Монако накидал Шахте авоську .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6340

      Fusballer > knikos 53 минуты назад

      Буду болеть за Саню тоже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Velikiy8888 > Fusballer 23 минуты назад

      Больные болейте, спутник не помогает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru