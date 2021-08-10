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Шахтер - Генк

10.08.2021, Вторник, 20:30 мск Львов, стадион Арена-Львов Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Шахтер - Генк
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 21:00 Генк 1:2 Шахтер
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