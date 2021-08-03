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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Шахтер
Генк - Шахтер: обзор матча 03 августа 2021
Генк
03.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шахтер
39'
П. Онуачу
63'
Тете (П)
81'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Генк - Шахтер
86'
Замена
Дентиньо
️️️️
Л. Траоре
Замена
К. Эйтинг
️️️️
П. Грошовски
83'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Патрик
Пас отдал
Исмаили
73'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
К. Торстведт
70'
68'
Желтая карточка
Майкон
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Трезор
67'
66'
Желтая карточка
Марлон
64'
Замена
Марлос
️️️️
Н. Матвиенко
64'
Замена
Исмаили
️️️️
Тете
Желтая карточка
Д. Муньос
63'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тете
50'
Желтая карточка
Педриньо
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Соломон
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
3
Херардо Артеага
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
3-3-1-3
26
Вандевордт
26
Лукуми
15
Садик
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
10
Ито
30
Онуачу
31
Трезор
3
Артеага
4-3-2-1
12
Трубин
17
Додо
44
Витао
6
Марлон
22
Матвиенко
8
Антонио
10
Педриньо
8
Майкон
11
Тете
10
Соломон
2
Траоре
31
Трезор
42
Торстведт
42
Торстведт
31
Трезор
17
Грошовски
6
Эйтинг
6
Эйтинг
17
Грошовски
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
2
Траоре
31
Дентиньо
31
Дентиньо
2
Траоре
10
Соломон
10
Патрик
10
Патрик
10
Соломон
11
Тете
31
Исмаили
31
Исмаили
11
Тете
8
Антонио
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Антонио
22
Матвиенко
10
Марлос
10
Марлос
22
Матвиенко
Остались в запасе
Генк
Шахтер
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Артем Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Генк - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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