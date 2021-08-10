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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Генк
Шахтер - Генк: обзор матча 10 августа 2021
Шахтер
10.08.2021, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Генк
27'
Л. Траоре
77'
М. Антонио
90'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Генк
90'
+5
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Витао
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Дессер
Пас отдал
М. Трезор
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
85'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Майкон
84'
82'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
П. Онуачу
82'
Замена
М. Садик
️️️️
Д. Ито
ГОЛ! 2:0!
М. Антонио
77'
Желтая карточка
А. Трубин
71'
68'
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Лукуми
Замена
Марлос
️️️️
А. Патрик
67'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Г. Судаков
67'
62'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
П. Грошовски
62'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
45'
+2
Желтая карточка
Д. Лукуми
Желтая карточка
Г. Судаков
42'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Педриньо
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
Тете
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Марлон
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
4-3-2-1
12
Трубин
6
Марлон
44
Витао
22
Матвиенко
17
Додо
8
Майкон
10
Педриньо
8
Антонио
10
Патрик
11
Тете
2
Траоре
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
46
Куэста
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
8
Майкон
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
8
Судаков
8
Судаков
10
Педриньо
Судаков
22
Коноплянка
22
Коноплянка
Судаков
10
Патрик
10
Марлос
10
Марлос
10
Патрик
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
17
Грошовски
6
Эйтинг
6
Эйтинг
17
Грошовски
10
Ито
15
Садик
15
Садик
10
Ито
30
Онуачу
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
30
Онуачу
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
26
Лукуми
9
Дессер
9
Дессер
26
Лукуми
Остались в запасе
Шахтер
Генк
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шахтер - Генк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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