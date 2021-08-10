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Монако - Спарта

10.08.2021, Вторник, 21:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Монако - Спарта
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 20:00 Спарта 0:2 Монако
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 10 августа 2021, 22:18

    Саня, молоток!

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