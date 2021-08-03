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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Монако
Спарта - Монако: обзор матча 03 августа 2021
Спарта
03.08.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Монако
37'
О. Чуамени
59'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спарта - Монако
88'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Ж. Мартинш
83'
Желтая карточка
О. Чуамени
Замена
А. Виндхейм
️️️️
М. Полидар
77'
76'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Фолланд
76'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Диоп
57'
Замена
С. Диоп
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Чуамени
Пас отдал
А. Головин
Желтая карточка
Д. Павелка
34'
22'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
М. Полидар
17'
5'
Желтая карточка
Ю. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
27
Филип Панак
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
24
Нельсон Океке
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
49
Антони Мусаба
ЦФ
4-3-3
1
Ницэ
28
Виснер
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
8
Павелка
9
Докал
10
Пешек
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
27
Панак
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
21
Полидар
32
Виндхейм
32
Виндхейм
21
Полидар
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
31
Фолланд
4
Фабрегас
4
Фабрегас
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Мартинш
49
Мусаба
49
Мусаба
10
Мартинш
Остались в запасе
Спарта
Монако
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
24
Нельсон Океке
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
24
Нельсон Океке
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Спарта - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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