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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Спарта
Монако - Спарта: обзор матча 10 августа 2021
Монако
10.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Спарта
50'
Ж. Мартинш
56'
А. Головин
81'
С. Диоп
78'
Д. Моберг-Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Спарта
88'
Желтая карточка
М. Пулькраб
84'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Т. Виснер
84'
Замена
В. Патрак
️️️️
А. Карабец
ГОЛ! 3:1!
С. Диоп
Пас отдал
И. Якобс
81'
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Д. Павелка
67'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Я. Пешек
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Фолланд
67'
66'
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Гложек
Замена
Э. Матацо
️️️️
О. Чуамени
61'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
61'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
60'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
60'
59'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Сачек
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
56'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
К. Фолланд
50'
Желтая карточка
О. Чуамени
49'
5'
Желтая карточка
Т. Виснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
24
Нельсон Океке
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-2-4-1
1
Ницэ
27
Панак
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
28
Виснер
8
Павелка
9
Карабец
10
Пешек
10
Соучек
10
Гложек
31
Фолланд
4
Фабрегас
4
Фабрегас
31
Фолланд
14
Чуамени
8
Матацо
8
Матацо
14
Чуамени
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
28
Виснер
29
Габриэль
29
Габриэль
28
Виснер
10
Гложек
17
Минчев
17
Минчев
10
Гложек
9
Карабец
10
Патрак
10
Патрак
9
Карабец
10
Пешек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
10
Пешек
61
Сачек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
61
Сачек
Остались в запасе
Монако
Спарта
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Нельсон Океке
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Нельсон Океке
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Монако - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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